Mersin'de "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüyle bağlantılı iş yeri kurşunlama olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ TEHDİT EDİP HARAÇ İSTEDİLER

Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirlemek için harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kendilerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün üyeleri olarak tanıttıkları, iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri tespit edildi.

SALDIRININ ARKASINDAKİ 4 İSİM BELİRLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Gaziantep'ten gelen M.B. ve A.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler, saldırının azmettiricisinin E.T.A. olduğunu, İ.C.K'nin ise olayı koordine ettiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir suçla bağlantıları da soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

DÖRT GÜN SONRA GAZİANTEP'TE İŞ YERİ KUNDAKLAMIŞLAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerden A.Ö. ve E.T.A'nın Gaziantep'te meydana gelen başka bir olay nedeniyle tutuklu oldukları belirlendi. İki şüphelinin, Mersin'deki saldırıdan dört gün sonra, 5 Kasım'da Gaziantep'te bir iş yerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütü adına kundakladıkları ve bu olay nedeniyle tutuklandıkları tespit edildi.

GAZİANTEP'TE OPERASYON DÜZENLENDİ

Mersin'deki iş yeri kurşunlama olayına karıştıkları belirlenen diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonda M.B. ve İ.C.K. yakalanarak Mersin'e getirildi. Gaziantep'teki kundaklama olayı nedeniyle tutuklu bulunan A.Ö. ve E.T.A. hakkında da Mersin'deki saldırıya ilişkin işlem yapıldı.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Mersin'e getirilen M.B. ve İ.C.K. ile daha önce tutuklanan A.Ö. ve E.T.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece Mezitli ilçesinde 1 Kasım'da gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin soruşturmada dört şüpheli de tutuklandı.