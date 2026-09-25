Mersin Mezitli\'de maliyeti 13 lira olan şeftali 10 liraya alıcı bulamadı

(MERSİN) - Mersin'de kilogramını 13 liraya mal ettiği şeftaliyi 10 liraya bile satamadığını söyleyen üreticiler, tonlarca şeftaliyi bahçelerde ve kasalarda çürümeye terk etti. Üreticiler, "Bir sandık şeftali bir litre mazot ediyor, evimize un alamaz, elektrik faturamızı ödeyemez olduk" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy'de şeftali üreticileri, önce fiyatların geçen yılın altında kalmasıyla darbe yedi, ardından tonlarca ürüne alıcı bulamayınca bir darbe daha aldı. Şeftalinin bir kilogramı için çiftçi yıl boyunca yaklaşık 13 TL masraf yaptı. Hasat sezonu gelince aracılar, sofralık şeftaliye 10 lira, meyve suyu fabrikalarına gidecek şeftaliye ise 5 lira fiyat biçti. Çiftçilerin bir kısmı ürününü zararına sattı, bir kısmı ise hasat yaptı, şeftaliyi kasaladı ancak 10 liradan bile alıcı bulamadı. Tepeköy'de şeftali kasalarda, bahçelerde, ağaç dallarında ve ağaç diplerinde çürümeye terk edildi.

Tepeköylü bir çiftçi içinde bulundukları durumu, "Şu çiftçi gerçekten inim inim inliyor. Kimse borcunu ödeyecek durumda değil. Yetiştirdiğimiz şeftali maliyeti 10 lirayken 5 liraya satılırsa çiftçi ne yapsın" sözleriyle özetledi.

Şeftalinin kilogram maliyetinin 13 lira olduğunu, meyve suyu fabrikalarının ise 5 lira fiyat verdiğini ifade eden bir başka çiftçi de 8 ton ürün topladığını, kasaladığını ancak alıcı bulamadığı için meyvelerin çürümeye terk edildiğini belirterek, "İşçiyi ödeyemiyorum, mazotu ödeyemiyorum, gübreyi ödeyemiyorum. Benim 200 bin lira ilaç gübre borcum var. 100 ton mal üretiyorum, toplayamıyorum" dedi.

Yörede şeftali üreticiliği yapan bir başka çiftçi de yaşadığı sıkıntıyı şöyla anlattı:

"Biz üreten insanlarız. Üreticiyiz. Fakat ne hikmetse dış pazar, iç pazar; ne Tarım Bakanlığı ne bir yetkili pazar açma, alışveriş konusunda bize yardımcı olmuyorlar. Zaten bizim sorunlarımızdan bir tanesi, Tarım Bakanı. Tarımı bilecek, biber fidesi ile domates fidesini ayıramayan biri bakan Tarım Bakanlığı yapamaz. Meyve suyuna verilen şeftali 5 lira, temiz şeftali 10 lira. Zaten bizim hasat dönemine gelmeden 8 lira kilo başına masrafımız var. Hasat döneminde de ortalama 3 lira maaliyetimiz var. Etti mi 11-12 lira. Bize şu an ton başına bin lira kalıyor. Bunun ilacı var, gübresi var, işçisi var, yakıtı var. Zaten yakıt aldı başını gidiyor. Yetkililere sesleniyorum, sizin tarımdan haberiniz var mı? Gelin çiftçiyi gezin görün. Bahçeye girmeden, dıştan, en tepeden bakmayla tarımcılık yapılmaz."

Bir başka çiftçi de bir kilo meyve verdiğinde bir ekmek alamadığını, bir sandık şeftalinin bir litre mazota denk düştüğünü belirterek, "Ben 5 liraya sattığım mala 10 lira, 12 lira masraf ediyorum. Evimize un alamaz olduk. Elektriğimizi ödeyemez olduk" dedi.