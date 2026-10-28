Mersin Silifke\'de dolu Taşucu\'da birikintiye yol açtı, Boğsak\'taki kampçılar zorlandı

Mersin Silifke'de dolu Taşucu'da birikintiye yol açtı, Boğsak'taki kampçılar zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde Meteoroloji uyarısının ardından etkili olan dolu, Taşucu Yeşilovacık Mahallesi'nde birikintilere neden oldu. Yağış sırasında vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, Boğsak Koyu'ndaki kampçılar zor anlar yaşadı; yağış bir süre sonra etkisini yitirdi.
MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçenin Taşucu Yeşilovacık Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar yağış sırasında kapalı alanlara sığınırken, dolunun ardından birikintiler oluştu. Yağışla birlikte Boğsak Koyu'nda yaşayan kampçılar, zor anlar yaşadı. Yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi.
Kaynak: DHA
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