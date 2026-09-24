Mersin Silifke\'de yangın 6 arazözle yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin Silifke'de yangın 6 arazözle yerleşime sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke'de Uşakpınarı Mahallesi'ndeki bahçeler arasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve 6 arazözle kontrol altına alındı. Yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelerin arasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Uşakpınarı Mahallesi'ndeki bahçelerin arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu alevler, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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