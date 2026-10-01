Mersin Tarsus\'ta 2 TIR ve minibüs zincirleme kazaya karıştı; 11 kişi yaralandı

Mersin Tarsus'ta 2 TIR ve minibüs zincirleme kazaya karıştı; 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta Pozantı-Mersin Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sabah 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Pozantı- Mersin Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mersin istikametinde ilerleyen 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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