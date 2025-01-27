Mersin Tarsus'ta 3 Günden Fazla Haber Alınamayan Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta 3 Günden Fazla Haber Alınamayan Adamın Cesedi Bulundu

Mersin Tarsus\'ta 3 Günden Fazla Haber Alınamayan Adamın Cesedi Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür kayıp olan 66 yaşındaki Şemsettin Turan'ın evinde cesedi bulundu. Komşularının kötü koku fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

27.01.2025 18:01  Güncelleme: 18:05
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın (66) evinde cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın evinden kötü koku gelince komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde, Şemsettin Turan'ın cansız bedeni bulundu. Turan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Tarsus'ta 3 Günden Fazla Haber Alınamayan Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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