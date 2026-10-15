Mersin Tarsus'ta fenalaşan sürücü aracını durdurdu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta fenalaşan sürücü aracını durdurdu, hastanede hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus'ta Hürriyet Caddesi'nde seyir halindeyken fenalaşan 53 yaşındaki sürücü, aracını durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi.

Hürriyet Caddesi'nde 01 DM 847 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Yıldız (53) henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Aracı durduran Yıldız'ın zor durumda olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti.

Yıldız'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Kaynak: AA
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