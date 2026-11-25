Mersin Tarsus'ta ısırgan otlu yumurta sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin hasadı sırasında ısırgan otlu yumurta yiyen 1 kişi öldü, 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kişinin tedavisi sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ısırgan otlu yumurta yedikten sonra fenalaşan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı.
Beylice Mahallesi'nde zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yiyen Durdane (55) ve kuzeni Nuran Oğmaç (53) bir süre sonra fenalaştı.
Kuzenlerin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaptıkları kontrolde Durdane Oğmaç'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, Nuran Oğmaç'ı gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Nuran Oğmaç, buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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