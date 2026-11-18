Mersin Tarsus'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çamtepe Mahallesi'nde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile B.K. idaresindeki kamyonet, Çamtepe Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayfer Evran'ın (46) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ö.E. ile P.O, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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