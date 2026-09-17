Mersin Tarsus'ta tıra çarpan sebze kamyonu devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta tıra çarpan sebze kamyonu devrildi, sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonun tıra çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi itfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılarak Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde H.A.D. (46) idaresindeki 80 AG 162 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir tırın dorsesine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü H.A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.A.D'nin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarılarak Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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