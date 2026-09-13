Mersin Tarsus'ta uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin Çukurbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çukurbağ Mahallesi Şarışıh mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobilin yanına inerek yaptıkları kontrolde H.C.Ş. (26) ve M.M.Ö'nün (30) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin Tarsus'ta uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?