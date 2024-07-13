Mersin Taş Bina Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Taş Bina Restorasyonu Tamamlanıyor

Mersin Taş Bina Restorasyonu Tamamlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Taş Bina'nın restorasyon çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı. Bina, 'Kent Müzesi' olarak hizmet verecek.

13.07.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları süren ve tamamlanınca 'Kent Müzesi' olarak hizmete açılacak Taş Bina'nın restorasyonunu yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kendisinin de 5 yıl boyunca görev yaptığı Taş Bina'nın restorasyon çalışmalarının 1 Mart'ta başladığını aktaran  Başkan Seçer, binanın Mersin tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Taş Bina'nın tarihsel süreci ile ilgili bilgi veren Seçer, "1800'lü yılların sonuna doğru Taş Bina'nın ana kütlesi yapılmış,  1947'den sonra da ilave bazı üniteler inşa edilmiş. Akkahve'nin uzun süre hizmet verdiği, aslında ilk etapta Akotel olarak planlanan ama hiçbir zaman da otel olarak da kullanılmayan ve sonra da belediye binası olarak kullanılan tarihi bir bina" dedi.

Binanın; mevcut şekliyle Mersin'e çok uygun olmadığına, tarihi ve otantik özelliğini yitirmiş bir halde olduğuna dikkat çeken Seçer, "Dışarıda ve içeride ilave yapılan bazı ünitelerle, üzerine konulan bazı müştemilatla gerçekten çok çirkin bir görüntü halindeydi" diye konuştu.

"Mersin'in hafızasını ve kültürel birikimini burada sergileyeceğiz"

Başlattıkları çalışmalarla Taş Bina'yı tarihine ve Mersin'e yaraşır estetik bir görüntüye kavuşturacaklarını belirten Seçer, binanın 'Kent Müzesi' olarak kullanılacağına vurgu yaparak, "Mersin'in hafızasını ve kültürel birikimini burada sergileyeceğiz. Yine burada Akkahve'yi tekrar hayata geçirecek, eski Mersinlilere ve genç nesillere o nostaljik havayı burada vermeye çalışacağız. Diğer taraftan da buraya sanatsal faaliyetler ve sergiler için de bir işlev yükledik. Güzel bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

Seçer, "Çalışmalarımız bittiği zaman Mersinli hemşerilerimizin beğenisini, takdirini kazanan bir bina haline geleceğini umut ediyoruz" dedi.

Kent merkezi eski cazibesine yeniden kavuşacak

Geçmiş dönemlerde tuz deposu, fabrika, lokal ve Akkahve olarak kullanılan ve daha sonra ise belediye binası olarak hizmet vererek günümüze kadar gelen Taş Bina, yapılan restorasyon çalışmaları sonrası tarihi dokusunu kaybetmeden kent kültürünü ve belleğini yansıtacak, kültür-sanat faaliyetleri ve sergilerin yapılacağı bir 'Kent Müzesi' haline gelecek. Büyükşehir ayrıca; çarşı merkezde 'Gurme Çarşı', 'Kent Meydanı'  ve  'Karamancılar Konağı' gibi pek çok projeyi hayata geçirerek, tarihi kent merkezini yeniden canlandıracak ve bir cazibe merkezi haline getirecek.

Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Mersin, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Taş Bina Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 09:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Taş Bina Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement