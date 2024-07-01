Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşlarla buluştu

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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Özyiğit, çevre mahalleleri de gezerek yurttaşların taleplerini ve önerileri dinledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Eğriçam Mahallesi'ni gezen Başkan Özyiğit, vatandaşlarla hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri, çevredeki altyapı çalışmaları, yol düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanların iyileştirilmesi gibi konularda Başkan Özyiğit'e görüşlerini iletti. Özyiğit de belediyenin devam eden çalışmaları ve gelecekteki projelerine ilişkin bilgi verdi.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kent içinde yer alan atölyeler, tamirhaneler ve çeşitli sanayi işletmeleri, genellikle yoğun gürültü üreten makine ve ekipmanlarla çalışıyor. Bu durum, maalesef çevrede yaşayan insanlar için rahatsız edici olabiliyor. Küçük sanayi siteleri, bu tür işletmeleri şehir merkezinden uzaklaştırarak, gürültü ve çevre kirliliğini de minimize ediyor. Ayrıca işletmeler için daha uygun çalışma ortamları sağlıyor. Bir süredir bu konu ile ilgili çalışıyoruz. Yenişehir'e küçük sanayi sitesi kazandırmamız gerekiyor" dedi.

Yurttaşlar, Belediye Göçmen Balık Pazarı için de Başkan Özyiğit'e teşekkür etti. Özyiğit, balık pazarının hemen karşısında GMK Bulvarı üzerinde büyük bir kütüphane inşa edeceklerini söyleyerek, "Bu kütüphanemiz modern çalışma alanları, okuma salonları, dijital kütüphane hizmetleri ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak çok yönlü bir merkez olacak. İçerisinde çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi de yer alacak. Özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim hayatlarını desteklemek adına önemli bir adım olacak. 6 ay içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Hayırsever hemşehrimizin desteğiyle hayata geçireceğiz. Kentimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahalle Muhtarı İbrahim Önel ve vatandaşlarla birlikte sokakları gezerek, şikayet ve önerileri yerinde dinledi.