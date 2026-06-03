Merve Erik Son Yolculuğuna Uğurlandı

MERVE DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 8 kişiden Merve Erik (26) için Antalya'nın Alanya ilçesinde tören düzenlendi. Aynı kazada yaralanan Sami Erik ile bu yıl 15 Nisan'da evlendiği öğrenilen Merve Erik'in cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün Alanya'ya getirildi. Uzunöz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erik, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Merve Erik'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
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