Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları Bulundu

16.08.2025 20:04
Gazzeli gazeteci Merve Müsellem ve iki kardeşinin kafataslarına 40 gün sonra ulaşıldı.

İsrail ordusunun, evlerine düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan Gazzeli kadın gazeteci Merve Müsellem ile 2 kardeşinin kafataslarına yaklaşık 40 gün sonra ulaşıldı.

İsrail ordusunun yoğun abluka altında tuttuğu Gazze kentinde sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin ulaşamadığı Müsellem ile kardeşleri Muntasır ve Mutez'e ait kafatasları ile kemik parçaları, El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

Gazeteci Muhammed es-Seykali, ölenlerin kafataslarının yanında, "Bu basit ve sıradan bir suç değil. Merve'nin ailesine yapılanlar, gazeteciliğe, insanlığa karşı suçtur. Gazeteci arkadaşlarımız kasıtlı olarak öldürülüyor, suikastlara kurban gidiyor." diyerek, AA kameraları aracılığıyla dünyaya seslendi.

"Gazeteci arkadaşlarımızın kafataslarıyla dünyaya sesleniyoruz"

Gazeteci Merve'nin evinin enkazı altında kaldığını ve bu enkazın kaldırılması için dünyaya defalarca çağrıda bulunduklarını dile getiren Seykali, "Dünyaya kanımızla, cesetlerimizle seslendik. Birkaç gün önce Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka öldüğünde de gazetecilerin korunması yönünde çağrıda bulunduk. Bugün ise gazeteci arkadaşlarımızın kafataslarıyla dünyaya sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Gazze'de yaşananları aktarmanın bedelini bu şekilde ödediğini söyleyen Seykali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın, Filistinli gazetecilerin yanında durması için daha ne şekilde çağrıda bulunmamız gerekiyor. Dünyayı artık sözle ya da başka bir şekilde muhatap almıyoruz, kafataslarımızla muhatap alıyoruz. Onlara mesajımız şudur: Bin gazeteci de öldürseler İsrail'in suçlarını yine de dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

Müsellem ailesinin Gazze kentine bağlı Tuffah Mahallesi'ndeki evine 6 Temmuz'da saldırı düzenlenmişti. Gazeteciler, evin enkazında hala canlılar olduğunu belirtmiş ve sivil savunma ile ilk yardım ekiplerine çağrıda bulunmuştu ancak İsrail ordusunun yoğun kuşatma altında tuttuğu bu bölgeye uzun süre ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

