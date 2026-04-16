Meryem Türktekin: Şiddet için seferberlik şart!

16.04.2026 18:27
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türktekin, şiddetin arttığını ve seferberlik gerektiğini belirtti.

(KAHRAMANMARAŞ) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "Şiddet Türkiye'de aşırı şekilde artıyor, milli bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor bu konuda. Bütüncül bir yaklaşımla hep birlikte halkımız omuz omuza vererek bu sorunu çözebiliriz" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "Keşke daha güzel bir gün için gelmiş olsaydık, daha güzel bir Maraş gününe uyanmış olsaydık. Korkunç bir üzüntü içerisindeyiz. Evvelsi gün Urfa'da böyle bir saldırı yaşandı. Henüz onunla ilgili konuşmaları, tartışmaları yapmadan, nedenlerini ortaya koymadan, bir gün sonra Maraş'ta bu acı olay yaşandı" dedi.

Türktekin, şunları kaydetti:

"Tüm Maraş halkından, ailelerden, yakınlarını kaybeden ailelerden kendi adıma özür diliyorum. Sizin sesinizi daha fazla duyuramadığımız için. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ben aynı zamanda şiddet mağduru bir ablayım, kardeşini şiddete kurban vermiş bir avukatım. Bu okullara girip, şiddetle mücadeleyi anlatmak için izin alamıyorum. Bu okullara nasıl giriliyor gördünüz. Beş tane elinde silah nasıl taşır bir çocuk? Yedi tane şarjör nasıl olur? Bir polis memuruna parmak sayısına göre mi silah veriliyor? Nasıl teslim ediliyor. Genel Başkanımız, TBMM'de grup toplantılarında açık çağrılarda bulundu. Şiddet Türkiye'de aşırı şekilde artıyor, milli bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor bu konuda. Bütüncül bir yaklaşımla hep birlikte halkımız omuz omuza vererek bu sorunu çözebiliriz. İnternetten gömlek alır gibi silah alıyorlar. Çeteler, evlatlarımızı tetikçi yapmışlar. 5 bin TL'ye, 10 bin TL'ye insanları öldürtüyorlar. Biz bunları göre göre hala çözüm üretilmediğini, yetkililerin gereğince sorumluluk almadığını görüyoruz. Bugün çok üzgünüz Gelecek Partisi olarak. Bugün susma günü değil. Buradan haykırıyoruz ve soruyoruz. Biz defalarca dedik ki, şiddet artıyor. Kadına şiddet artıyor dediğimizde, dediniz ki, 'Kadınlar da sınırı aşıyor, İstanbul Sözleşmesi de fazlaca zarar veriyor aileye, 6284 aileye zarar veriyor.' Kadını suçladınız, sözleşmeyi suçladınız, yasayı suçladınız. Buradan yetkililere açıkça soruyorum. Bu olayda kimi suçlayacaksınız. O çocukları mı suçlayacaksınız, hangi yasayı suçlayacaksınız? Lütfen artık elinizi vicdanınıza koyun. Milli Eğitim Bakanı'na açık bir çağrıda bulunuyorum. Bu olay dokuz canımıza mal oldu, çocuklarımızı kaybettik. Devlet iradesi, şiddeti durdurması gereken kamu iradesi orada olmadığı için o çocuklara siper olan Ayla Öğretmen gibi bir öğretmeni kaybettik. Bir çok yaralı var hastanede. Bunun sorumluluğu sadece cezai olamaz. Hukukçu olarak söylüyorum, siyasetçi olarak söylüyorum. derhal istifa edin. Burada siyasi sorumluluk almak zorundasınız. Bu konuda Araştırma Komisyonu yetmez, milli seferberlik ilan edilsin, Sayın Davutoğlu'nun çağrılarına kulak verilsin istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Advertisement
