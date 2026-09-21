Merz, CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçim yenilgisini 'ağır darbe' saydı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin eyalet seçimlerindeki yenilgisini "ağır bir darbe" olarak nitelendirdi.

Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde konuşan Merz, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 5 barajını aşamamanın partisi için dramatik bir ilk olduğunu söyledi.

Merz, "Bu seçim, derin bir dönüm noktasıdır. CDU için Almanya'da yüzde 5 barajını aşamamamız ve eyalet meclisindeki tüm grup üyeliğimizi kaybetmemiz, dramatik ve benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu ağır bir darbedir ve etkileri bizim için uzun süre hissedilecek." ifadesini kullandı.

Ancak seçim sonuçları ve bunların ardındaki nedenlerin kendi şahsının çok ötesine uzandığını dile getiren Merz, Almanya'da olduğu gibi birçok başka ülkede de siyasi sistemin köklü bir dönüşümüne tanık olduklarını dile getirdi.

Başbakan Merz, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'deki seçimlerin marjinal partilerin yükselişini gösterdiğine işaret ederek, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti'yi "yıkıcı güçler" olarak nitelendirdi.

Merz, koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Partililere de (SPD) seçim sonuçların ardından hükümette kalacağını teyit ettikleri için teşekkür etti.

Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarından ve yatırımcılardan haftalardır kendisine "Almanya'da aslında neler oluyor?" diye sorular geldiğini aktaran Merz, "Beni en çok endişelendiren şey, sadece Berlin'de değil ama özellikle Berlin'de son birkaç aydır giderek artan, radikal ve açıkça dile getirilen bir antisemitizmin yaşanması ve bunun Berlin'de adeta alkışlarla karşılanmasıdır. ve toplumun bazı kesimlerinin buna itiraz etmemesi beni gerçekten derinden rahatsız ediyor." diye konuştu.

Merz, Berlin'de SPD'nin ve Yeşiller'in Sol Parti ile eyalet hükümeti kurmamasını ima ederek, "Özellikle burada Berlin'de bu konuda çok net bir yanıt vermelerini umuyorum." dedi.