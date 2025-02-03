Merz'den AfD ile İşbirliği Yok Güvencesi

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Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile işbirliği yapmayacağı güvencesini verdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, Berlin'de CityCube salonunda düzenlenen 37. CDU Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, CDU/CSU'nun 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde iyi sonuç alarak seçimi kazanacağına inandığını söyledi.

AfD ile işbirliği yapacağı iddialarına tepki gösteren Merz, "Almanya'daki seçmenlere çok açık ve net şekilde bir konuda güvence verebilirim, kendisini Almanya için Alternatif olarak adlandıran parti ile işbirliği yapmayacağız. Ne önce ne sonra, asla." dedi.

Merz, AfD'nin avro ve NATO karşıtı olduğunu belirterek, "Bu parti (AfD), partimizin ve ülkemizin yıllarca Almanya'da inşa ettiği her şeye karşı durmaktadır." diye konuştu.

Seçimden sonra azınlık hükümeti de kurmayacağını vurgulayan Merz, özellikle bu seçim kampanyasında AfD'yi mümkün olduğunca küçültmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Merz, gelecekte Almanya'da orduya ve polis teşkilatına daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi.

Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki mevcut hükümeti eleştiren Merz, Almanya'nın ekonomik olarak küçüldüğünü belirterek, "Bu politikanın devamı ekonomimizin çekirdeğini, yani üreten sanayiyi yok edecektir." dedi.

Merz, iktidara geldiklerine bu politikayı değiştireceklerini savunarak şirketler için iyi koşullar oluşturacaklarını kaydetti.

Öncelikle hayata geçirmek istenen 15 maddelik program kabul edildi

CDU Genel Kurulunda, 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerden sonra iktidara gelmeleri durumunda ağırlıklı olarak ekonomi ve iltica politikaları konularında öncelikli uygulamaya koymak istedikleri 15 maddelik program kabul edildi.

CDU buna göre, elektrik fiyatlarını düşürmeyi, bürokrasiyi azaltmayı, ülkedeki tedarik zinciri düzenlemesini kaldırmayı ve tarımı güçlendirmek için tarımsal dizelin sübvansiyonunu yeniden uygulamaya koymayı vadediyor.

Ülkeye göçün sınırlandırılması istenen programda tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması hedefleniyor.

Programda 2024'te Federal Mecliste kabul edilen Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik yapılacağı ve Alman vatandaşlığına hızlı geçişlerin kaldırılacağı belirterek, "Alman pasaportu entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda olur." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Genel Kurulun düzenlendiği CityCube binasının önünde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin mecliste 29 Ocak'ta aşırı sağcı AfD ile birlikte göçün sıkılaştırılmasını içeren önergeyi kabul etmesi protesto edildi.