Merz'den İsrail'e Destek Protesto Edildi
Son Dakika

Merz'den İsrail'e Destek Protesto Edildi

07.03.2026 14:29
Almanya Başbakanı Merz, protestoya rağmen İsrail'e destek verdi, antisemitizmle mücadele vurgusu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir seçim etkinliğinde "Yaşasın Filistin" pankartıyla protesto edilirken Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e desteğini bir kez daha yineledi.

Merz, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yarın yapılacak eyalet meclisi seçimleri için Ravensburg şehrinde, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisince (CDU) düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Merz'in konuşması sırasında salonda bulunan bir kişi üzerinde "Uluslararası hukuka evet. Bir daha asla Straatrason. Yaşasın Filistin" yazılı pankart açarak slogan attı.

Straatrason, Almanya'nın Yahudi soykırımından kaynaklanan tarihsel sorumluluğu nedeniyle İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermek ve İsrail'in çıkarlarını en önemli önceliği yapmak zorunda olduğu fikrini tanımlıyor. Birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları savunucusu, Almanya'yı bu kavramın arkasına saklanarak İsrail'in Gazze'deki soykırımında silah desteği sağlamak dahil işbirlikçi olmakla suçluyor.

Pankartı görünce sinirlenen Merz, "Liderliğimdeki Alman hükümeti nerede durduğumuz konusunda hiçbir gün herhangi bir şüpheye yer bırakmayacaktır. Biz İsrail'in yanındayız." ifadesini kullandı

Merz, "Size bir şey söyleyeyim; Almanya'da nerede olursa olsun antisemitizme karşı çıkmak için her şeyi yapacağım ve bu ülkenin Yahudilerin özgürce ve açıkça hareket edebileceği bir yer olarak kalması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yukarıda pankartını tuttuğunuz kişiler silahları bırakırsa bu çatışma 24 saat için sona erer. Savaşın asıl sebebi bu, özgürce yaşamak için varoluş mücadelesi veren İsrail devleti değil." diye konuştu.

Merz'in Filistin'in yaşamasını istemeyi ve uluslararası hukuku savunmayı "antisemitizm" olarak tanımlama çabası dikkati çekti.

Almanya Başbakanı Merz, protestonun ardından kısa bir süre sonra konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Almanya, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Merz'den İsrail'e Destek Protesto Edildi

SON DAKİKA: Merz'den İsrail'e Destek Protesto Edildi - Son Dakika
