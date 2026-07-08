Merz: NATO'da yeni ve birleşik bir ruh oluşturacağız - Son Dakika
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Merz: NATO'da yeni ve birleşik bir ruh oluşturacağız

08.07.2026 11:20
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ittifakı daha güçlü ve birleşik kılacak yeni bir ruh oluşturulacağını, savunma çabalarının artırıldığını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, NATO'yu daha güçlü ve daha birleşik kılacak yeni bir ruh oluşturacaklarından emin olduğunu söyledi.

Merz, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği ve yaptığı iyi hazırlıklar için içtenlikle teşekkür etti.

Lahey'de geçen yıl savunma çabalarının önemli ölçüde artırılması yönünde karar aldıklarını ve bu konudaki sözlerin tutulduğunu aktaran Merz, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin çoğunda ve NATO'da savunma çabalarının önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

Merz, bu konunun bugün ele alınacağını dile getirerek, NATO'nun transatlantik kalabilmesi için ittifakı "daha Avrupalı hale" getireceklerini kaydetti.

Buna Almanya, Norveç ve Kanada'nın denizaltı konusunda yaptıkları işbirliğini örnek gösteren Merz, "Bu bizi, Atlantik bölgesinin tamamında on yıllar boyunca birbirimize bağlayacak." dedi.

Merz, zirvede savunma alanında ortak çabaları daha da geliştirmeyi de görüşeceklerine işaret ederek, "Ankara'dan NATO içinde, NATO'yu daha güçlü ve daha birleşik kılacak yeni bir ruh oluşturacağımıza eminim." diye konuştu.

Zirvede Ukrayna'yı da ele alacaklarını ifade eden Merz, bu ülkeye yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

Merz, Avrupa olarak 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'ya her yıl için 70 milyar avro destek sağlamaya yönelik ortak bir girişimi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu savaşı sona erdirmek şimdi yalnızca Rusya'ya bağlı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, bunu başarmak için bugün her şeyi yapacaklarını ve Moskova'ya net bir mesaj göndereceklerini kaydederek, "Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yok. Savaş hedeflerine ulaşamayacaklar. ve bu savaşı ne kadar çabuk bitirirsek, Avrupa için o kadar iyi olur, Rusya için o kadar iyi olur ve dünya barışı için o kadar iyi olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Savunma, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: NATO'da yeni ve birleşik bir ruh oluşturacağız - Son Dakika

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