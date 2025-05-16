Merz: Rusya'nın Ateşkes Fırsatı Kaçtı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın bu hafta ateşkesle birlikte bir barış anlaşması için ilk görüşmeleri başlatmak adına önemli bir fırsata sahip olduğunu, ancak bunun gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Merz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Fransa, Polonya ve İngiltere liderleriyle yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birkaç gün içinde ikinci kez Rusya ile ateşkes görüşmelerine ilişkin çabaların seyri hakkında konuştuklarını belirtti.

Tiran'da bu konuyu bir kez daha ele alma fırsatı bulduklarını aktaran Merz, "Rusya'nın bu hafta, ateşkesle birlikte bir barış anlaşmasına yönelik ilk görüşmeleri başlatmak için önemli bir fırsata sahip olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak bunun gerçekleşmemesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Top tamamen Rusya'daydı. İyi bir ilk görüşme yapılması için tüm koşullar sağlanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, şimdiye kadar yürüttükleri diplomatik çabaların, Rusya'nın doğru yönde ilk adımları atma konusundaki isteksizliği nedeniyle sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, "Devam edeceğiz ve Avrupa tarafı olarak Amerikalılarla iyi bir koordinasyon içinde hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile de bir kez daha görüştükleri bilgisini paylaşan Merz,"Kendisini görüşmelerin gidişatı hakkında sürekli bilgilendiriyoruz." dedi.

Zelenskiy ile bunu sürdüreceklerini ve gelecek günlerde görüşmelerin yapılması için tekrar teklifler sunacakları konusunda mutabık kaldıklarını belirten Merz, Ukrayna'ya bu savaşın bitmesi için yardım etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.