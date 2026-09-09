Merz: Rusya'nın savaşı bitirmek için ciddi görüşmelere hazır olduğuna dair işaret görmüyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rus hükümeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirmek için ciddi görüşmelere hazır olduklarına dair pek fazla işaret görmediklerini söyledi.

Merz, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'den bir delegasyonun Ukrayna'da görüşmeler yaptığına işaret eden Merz, "Şu anda Rus hükümetinin ve Rusya Devlet Başkanı'nın savaşı sona erdirmek için ciddi görüşmelere hazır olduğuna dair pek fazla işaret görmüyoruz." dedi.

Ellerindeki imkanlarla bu konuda diplomatik bir çözüm sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Merz, "Ancak Rus hükümeti görüşme, müzakere ve diplomatik çözüme yönelik tüm isteklere kendisini kapattığı sürece, şu anda bunun gerçekleşme şansını nispeten az görüyorum." ifadesini kullandı.

Diplomatik çözüm bulmaya yönelik çabaları sürdüreceklerini kaydeden Merz, Ukrayna'ya destek olmak için yapılan her şeyin savaşın devam etmesine değil, sona ermesine hizmet ettiğini aktardı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Almanya'da Saksonya-Anhalt'taki eyalet meclisi seçimlerini kazanan AfD'nin yasaklanmasının incelenmesi yönünde yapılan tartışmaları değerlendiren Merz, böyle bir yasaklama sürecinin başarılı olacağı konusunda şüphesi olduğunu ifade etti.

"Bu partinin yasaklanmasıyla sorunun çözüleceğini sanmıyorum." diyen Merz, burada AfD ile siyasi olarak mücadelenin öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

"Kim Almanya'nın AB üyeliğini sorguluyorsa, AB'den, avrodan ve Schengen Bölgesi'nden çıkmak istiyorsa, ülkemizin refahının önemli bir bölümünü tehlikeye atıyor." diyen Merz, bu yüzden AB'nin gelişmesi için her şeyi yapacağını belirtti.

"Savaşın sona ermemesinin tek nedeni, Rusya'nın buna hazır olmamasıdır"

AB Konseyi Başkanı Costa da vatandaşların Avrupa'dan güvenliği güçlendirmesi, sınırları koruması ve rekabet gücünü artırması gibi somut sonuçlar beklediğini söyledi.

"Şu anda insanlar korku ve kaygı yaşıyor ve bunun çeşitli nedenleri var." ifadesini kullanan Costa, bu nedenler arasında, yapay zekanın getirdiği ve iklim değişikliğinin yol açtığı zorlukların yanı sıra AB'de rekabet gücü alanındaki zayıflıkları saydı.

Costa, bu endişelere cevaplar verilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana adil ve kalıcı barış için mücadele ettiklerini ifade eden Costa, "Savaşın sona ermemesinin tek nedeni, Rusya'nın buna hazır olmamasıdır." dedi.

Rusya'yı savaşı sona erdirmeye, ateşkese hazır olduğunu açıklamaya ve müzakere masasına oturmaya ikna etmek hedefiyle yapılan tüm müzakere çabalarını destekleyeceklerini vurgulayan Costa, "Barışın zamanı geldi ve Rusya savaşı sona erdirmeli." diye konuştu.

Costa, bunun adil ve kalıcı barış olması gerektiğini de sözlerine ekledi.