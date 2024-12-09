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Merz: Türkiye ile İşbirliği Orta Doğu İçin Gerekli

CDU Genel Başkanı Merz, Avrupa'nın Türkiye ile barış için güçlü işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

09.12.2024 22:46
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Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Orta Doğu'daki barışı tesis etmek için Avrupa'nın, Türkiye ile daha da güçlü şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Merz, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin Alman RTL televizyon kanalına değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın "zayıfladığını" belirten Merz, "Çünkü Rusya, Suriye'yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. ve Türkiye güçlendi. O (Türkiye) şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak." dedi.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, "Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Merz, bunun artık "Alman ve Avrupa siyasetinin bir görevi" olduğunu kaydetti.

CDU Genel Başkanı Merz ayrıca, "Şimdi bekleyip Suriye'de gerçekten neler olduğunu, iç savaşın gerçekten bitip bitmediğini görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Merz, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Kaynak: AA

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