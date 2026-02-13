Merz ve Rubio Münih'te Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merz ve Rubio Münih'te Görüştü

13.02.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Rubio ile Ukrayna, NATO ve Orta Doğu konularını görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiği bildirildi.

Alman hükümet çevrelerinden yapılan açıklamada, Merz'in Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rubio ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ana konusunun Ukrayna'daki durum, bu ülkenin özellikle askeri olarak desteklenmesi ve Rusya ile yürütülen müzakereler olduğu aktarıldı.

Tarafların NATO ve Avrupa'nın ittifaktaki rolü hakkında da konuştuğu ifade edilen açıklamada, Rubio'nun Almanya'nın ittifakın güçlendirilmesine yönelik adımlarını takdir ettiği vurgulandı.

Merz ve Rubio'nun Orta Doğu'da özellikle İran'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada Merz'in, Çin ziyaret öncesinde Rubio ile Uzak Doğu'daki durumu ve ticaret politikalarını da ele alma fırsatı bulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Almanya, Güncel, Münih, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz ve Rubio Münih'te Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:49:51. #7.11#
SON DAKİKA: Merz ve Rubio Münih'te Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.