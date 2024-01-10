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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Çalışan Gazetecileri Kutladı - Son Dakika
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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Çalışan Gazetecileri Kutladı

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Kargı, gazetecilerin yaptığı çalışmaları önemsediğini belirterek, tarafsız haber peşinde özveriyle çalışan basın mensuplarının gününü kutladı. Ayrıca, deprem farkındalığı yaratmak amacıyla yapılan çalışmalardan bahseden Kargı, 20 bin deprem çantasının ilçe halkına dağıtıldığını ve depreme dayanıklı bir Merzifon'un inşa edileceğini söyledi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Çalışan Gazetecileri Kutladı
10.01.2024 - 16:50,
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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen programda konuşan Başkan Kargı, gazetecilerin yaptığı çalışmaları her zaman önemsediğini söyledi.

Gazetecilerin büyük zorluklarla mesleklerini icra ettiğine dikkati çeken Kargı, "Basın mensuplarının yaptığı işler çok önemlidir. Çünkü bütün zorluklara rağmen görevlerini canla başla yapmaya çalışıyorlar. Mesai mefhumu gözetmeden tarafsız haber peşinde özveriyle çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, huzurlu mesailer diliyorum." diye konuştu.

Kargı, daha sonra çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

İlçede deprem farkındalığı yaratmak amacıyla bir dizi çalışmalar yaptıklarını aktaran Kargı, "Merzifon'da deprem farkındalığını ortaya koymak adına 20 bin deprem çantasını ilçe halkına dağıtıyoruz. İlçemiz deprem riskini barındıran bir yerleşim bölgesinde yer alıyor. 2024 yılı propagandamızın başında deprem gelecek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Depreme dayanıklı bir Merzifon'u hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kargı, toplantı sonrası basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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