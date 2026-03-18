Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı ile Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma, Hava Şehitliği'ndeki anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının yapıldığı programda, İstiklal Marşı okundu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Törene, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Merzifon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.