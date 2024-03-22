Amasya Merzifon'da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya Merzifon'da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı

Amasya Merzifon\'da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, üretimin önemine vurgu yaparak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

22.03.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilere, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı.

Merzifon İlçe Tarım Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, devletin çiftçileri birçok alanda desteklediğini belirterek, üretimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Güldoğan, "Dağıtımını yaptığımız tohumların başta çiftçilerimiz olmak üzere ilçemize ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Merzifon'da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Milletvekili Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunları gündeme getirdi
    14:22 CHP Milletvekili Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunları gündeme getirdi

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyünde hayvancılık yapan Ramazan Ünlü ile hayvancılık sektöründeki sorunları konuştu. Ünlü, hayvan varlığının azalması, yüksek girdi maliyetleri ve düşük süt fiyatları gibi sorunlara dikkat çekerek, hayvancılığın zorlaştığını ifade etti. Gürer ise mera hayvancılığının azalması ve hazır yeme yönelimin artmasıyla birlikte işletme giderlerinin arttığını belirtti. Ayrıca, karkas kesim fiyatlarının illere göre değişim gösterdiğini vurguladı.

  • Mersin'de 88 şüpheli çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı
    14:21 Mersin'de 88 şüpheli çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

    Mersin'de polisin operasyonunda çeşitli suçlara karışan 88 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi tarafından başlatılan çalışma sonucunda dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan zanlıların adresleri belirlendi. Kent genelinde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalandı ve emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

  • Bodrum'da Tarihi Zeytin Ağaçlarını Kesene İdari Para Cezası
    14:20 Bodrum'da Tarihi Zeytin Ağaçlarını Kesene İdari Para Cezası

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Gölköy Mahallesi'nde, tarla sahibi tarafından 500-1000 yıllık değerli zeytin ağaçları kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 34 ağaçtan 30'unun kesildiği tespit edildi. Zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

  • 14 İlde Nitelikli Dolandırıcılık ve Çocuk İstismarı Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı
    14:19 14 İlde Nitelikli Dolandırıcılık ve Çocuk İstismarı Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı

    Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-28' operasyonunda, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Bahis ve Şans Oyunları Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik 34 şüpheli yakalandı.

  • UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
    14:19 UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

    Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan UltrAslan Bafra Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu olmayan ailelere gıda yardımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, aralarında para toplayarak 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileler, evlerinde ziyaret edilerek gıda kolileri teslim edildi.

  • Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu
    14:19 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu

    Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Kadının başından aşağı su döktü Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya Merzifon'da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement