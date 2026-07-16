Merzifon'da Feci Kaza: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merzifon'da Feci Kaza: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Merzifon\'da Feci Kaza: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
16.07.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde 7 yaşındaki Fatma Zehra Aha hayatını kaybetti.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilde bulunan Fatma Zehra Aha (7) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Merzifon Bölge Trafik Uygulama Noktası yakınlarında meydana geldi., Havza istikametinden Merzifon yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 41 NT 230 plakalı otomobil, Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı uygulama noktasında aynı yönde sağ şeritte giden M.Y. idaresindeki 28 ACN 858 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak uygulama noktası önünde park halinde bulunan resmi polis ekip aracının ön kısmına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Fatma Zehra Aha ile S.A., Ç.V.A. ve E.E.A. (9) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Zehra Aha, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Fatma Zehra, Merzifon, Güvenlik, 3. Sayfa, Amasya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da Feci Kaza: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

00:34
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
23:15
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 00:52:11. #7.13#
SON DAKİKA: Merzifon'da Feci Kaza: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.