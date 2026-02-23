Merzifon\'da Kaza: 2 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
B.Y. idaresindeki motosiklet, Taştan Sönmez Caddesi'nde M.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan C.T.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
