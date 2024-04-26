Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, köylere en iyi hizmetin sunulması ve vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Toplantıda birlik üyeliğine İl Genel Meclisi üyeleri Yasin Kuzucu ve Gürkan Erkişi ile köy muhtarları Dursun Kara ve Mehmet İlhan seçildi.

26.04.2024 15:00
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Güldoğan'ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda birlik üyeliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Yasin Kuzucu ve Gürkan Erkişi ile köy muhtarları Dursun Kara ve Mehmet İlhan seçildi.

Kaymakam Güldoğan, yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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