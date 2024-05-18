Merzifon\'da lise öğrencilerine jet üssü etkinliği düzenlendi

Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Merzifon Fen Lisesi ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencilerine jet üssünde Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan "Savaşan şahin" olarak anılan F-16 savaş uçakları ve helikopterler tanıtıldı.

Teçhizat giyinen, pilot kaskı takıp kokpite binen gençlere, F-16 ve helikopterlerle ilgili bilgi aktarıldı.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, brifing salonunda öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlar, öğrenciler için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bu esnada Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler, pilotların gösterisini hayranlıkla izledi.

Etkinlik kapsamında askeri ve sivil olaylarda insan hayatına yönelik önemli görevler üstlenen Personel Kurtarma Timi'nin tatbikatı beğeni topladı.