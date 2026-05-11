Amasya'nın Merzifon ilçesinde ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Rafet K. yönetimindeki 05 DT 129 plakalı motosiklet, Merzifon-İstanbul kara yolu Sarıköy mevkisinde Gürcistan uyruklu Lasha M. idaresindeki TA-444-OS yabancı plakalı ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Merzifon'da Motosiklet Ambulansla Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?