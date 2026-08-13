Merzifon'da Otomobil Yangını
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gazimahbup Mahallesi Melek Sokak'ta B.T'ye ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, itfaiye araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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