Merzifon’da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin genel durumu, okullarda yürütülecek çalışmalar, eğitim ortamlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik yapılacak faaliyetler ile yeni eğitim öğretim yılında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni dönemin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi ve başarı için kurumlar arası koordinasyonun önem taşıdığını anlatan Yozgat, yeni eğitim yılında öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.