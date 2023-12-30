 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merzifon'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Merzifon'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Devam Ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Merzifon Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bakkal, büfe ve marketlerde yapılan denetimlerde gramaj ve etiket kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri ve hijyen kontrolü de yapıldı. Denetimler sonucunda kusurlu görülen iş yerleri ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği belirtildi.

Merzifon\'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Devam Ediyor
30.12.2023 - 14:37,
Abone Ol

Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor.

Merzifon Belediyesi zabıta ekiplerince bakkal, büfe ve marketlerde yapılan denetimde, gramaj ve etiket kontrolü yapıldı.

Ekipler, ayrıca satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri ve hijyen kontrolünü de gerçekleştirdi.

Denetimler sonucu kusurlu görülen iş yeri ve işletmelere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Merzifon Belediyesi, Zabıta, Amasya, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Merzifon'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement