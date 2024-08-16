Merzifon Garnizon Komutanlığı\'na atanan Hava Pilot Albay ziyaret etti

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Merzifon Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Albay Halil Uğur Serin, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Serin, ziyaretinde, Vali Doruk ile bir süre sohbet etti.

Serin'e yeni görevinde başarılar dileyen Doruk, "Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden bir tanesi olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevinizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.