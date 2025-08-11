Merzifon Havalimanı\'nda 12 Bin Yolcu

Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay 12 bin 350 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 12 bin 350 oldu. Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 92, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 96'ya ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 99 bin 645 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 7 ayında Amasya Merzifon n Havalimanı'ndan 89 bin 708 yolcu hizmet alırken, uçak trafiği 728'e, taşınan yük ise 824 tona ulaştı.