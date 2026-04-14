Merzifon Havalimanı'nda Martta 13.735 Yolcu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merzifon Havalimanı'nda Martta 13.735 Yolcu

Merzifon Havalimanı\'nda Martta 13.735 Yolcu
14.04.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayında Amasya Merzifon Havalimanı 13.735 yolcuya hizmet verdi, uçak trafiği 104 oldu.

Amasya Merzifon Havalimanı mart ayında 13 bin 735 yolcu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanının mart ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre mart ayında iç hatlarda 12 bin 705, dış hatlarda 1030 olmak üzere toplam 13 bin 735 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 94, dış hatlarda 10 oldu, yük trafiği ise 87 tona ulaştı.

Bu yılın 3 aylık döneminde ise yolcu trafiği 39 bin 613, uçak trafiği 294, yük trafiği 387 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon Havalimanı'nda Martta 13.735 Yolcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 21:36:58. #7.12#
SON DAKİKA: Merzifon Havalimanı'nda Martta 13.735 Yolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.