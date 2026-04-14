Merzifon Havalimanı\'nda Martta 13.735 Yolcu

Amasya Merzifon Havalimanı mart ayında 13 bin 735 yolcu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanının mart ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre mart ayında iç hatlarda 12 bin 705, dış hatlarda 1030 olmak üzere toplam 13 bin 735 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 94, dış hatlarda 10 oldu, yük trafiği ise 87 tona ulaştı.

Bu yılın 3 aylık döneminde ise yolcu trafiği 39 bin 613, uçak trafiği 294, yük trafiği 387 ton olarak gerçekleşti.