Merzifon Havalimanı'ndan 11 bin yolcu geçti

10.03.2026 14:15
Şubat ayında Amasya Merzifon Havalimanı'nda toplam 11 bin 329 yolcu seyahat etti.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda şubat ayında 11 bin 329 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın şubat ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre ocak ayında iç hatlarda 9 bin 940, dış hatlarda bin 389 olmak üzere toplam 11 bin 329 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 77, dış hatlarda 11 oldu, yük trafiği ise 110 tona ulaştı.

Bu yılın 2 aylık döneminde yolcu trafiği 25 bin 878, uçak trafiği 190, yük trafiği ise 280 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Havacılık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

