Merzifon Maden İşçileri İş Bıraktı, Maaşlar Yatınca Eylem Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merzifon Maden İşçileri İş Bıraktı, Maaşlar Yatınca Eylem Sona Erdi

Merzifon Maden İşçileri İş Bıraktı, Maaşlar Yatınca Eylem Sona Erdi
02.03.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

265 işçi, maaşlarının ödenmesiyle birlikte iş bırakma eylemini sona erdirdi ve üretime devam etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kömür madeninde çalışan 265 işçinin 2 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sona erdi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, başlatılan iş bırakma eyleminin ardından ücretlerin hesaplara yattığını açıkladı.

Amaçlarının iş durdurmak ya da bırakmak değil, üretmek ve ürettiklerinin alın terini almak olduğunu dile getiren Güven, maden emekçilerinin artık daha rahat işlerine ve üretime devam edeceğini söyledi.

Güven, "Sorunumuzun çözümünde Enerji Bakanımızı arayarak işçi kardeşlerimizin maaşların yatmasını sağlayan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile Hasan Çilez Bey'e, sıkıntımızla ilgilenen AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun'a, gerek iş yerimize gelerek, gerek iletişim yoluyla bize destek olan ve her ortamda haklı mücadelemizi destekleyen, bizim derdimizle dertlenen tüm kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcilerimize, ayrıca bu zamana kadar her daim yanımızda olan bölge halkımıza da tüm maden emekçileri adına çok teşekkür ederiz." dedi.

İş bırakma eyleminin sona ermesinin ardından maden işletmesindeki üretim faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Merzifon, Ekonomi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon Maden İşçileri İş Bıraktı, Maaşlar Yatınca Eylem Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:30
İran, Suudi Arabistan’ın şah damarını vurdu
İran, Suudi Arabistan'ın şah damarını vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:41:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Merzifon Maden İşçileri İş Bıraktı, Maaşlar Yatınca Eylem Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.