Mescid-i Aksa'da 60 Bin Müslüman Teravih Namazı Kıldı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da 60 Bin Müslüman Teravih Namazı Kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman teravih namazı eda etti.

28.02.2025 23:16
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İsrail'in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve yarın ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.

İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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