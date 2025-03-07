Mescid-i Aksa'da 90 Bin Kişi Cuma Namazı Kıldı

- Mescid-i Aksa'da 90 bin kişi kısıtlamaların gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı

KUDÜS - Kudüs'te yaklaşık 90 bin kişi İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girilmesine izin verildi. Filistinliler, İsrail güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. Mescid-i Aksa'ya girmesi engellenen Müslümanlar ise cuma namazını yakın noktalarda kılarken, İsrail kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'da yaklaşık 90 bin kişinin cuma namazı kıldığı belirtildi.