Mescid-i Aksa'ya Baskın Tepkisi - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Baskın Tepkisi

23.07.2026 14:04
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Filistin yönetimi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını tarih ve hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

Filistin yönetimi ve Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların mevcut tarihi ve hukuki statünün ihlali olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili Amit Halevi ve binlerce fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya girerek baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

"Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanın tamamıyla, yalnızca Müslümanlara ait" olduğu tekrarlanan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs ve mabetleri üzerinde "hiçbir egemenliğinin olmadığı" kaydedildi.

Uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirme çağrısı" yapılan açıklamada, İsrail'in "Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm ihlallerini durdurmaya zorlayacak kararlı bir tutum sergilenmesi" çağrısı yapıldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise Ben-Gvir ve İsrail milletvekili Amit Halevi'nin binlerce fanatik Yahudiyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın "açık bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Bu saldırgan uygulamalar işgalcilere ve onların yerleşimcilerine geri dönecektir. Halkımız ve direnişimiz kutsalların çiğnenmesine karşı eli kol bağlı kalmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin halkına "Mescid-i Aksa'da varlık gösterme ve teyakkuzda olma" çağrısı yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ne siyasi ve dini sorumluluklarını üstlenerek "kınamayla yetinmeyip Mescid-i Aksa'yı korumak için acil ve somut adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Tişa BeAv baskını

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 binden fazla fanatik Yahudi sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna da giren fanatik İsrailliler burada dini ritüeller gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu İsraillilerin Kubbetü's-Sahra'nın önünde dini ritüeller gerçekleştirdiği ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açtığı görüldü.

Baskınlara, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Amit Halevi de katıldı.

Yahudiler, Tişa BeAv adını verdikleri günü sözde Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında yıkılışının anıldığı gün olarak kabul ediyor. Fanatik Yahudiler, bu gün dolayısıyla her yıl Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlerken, Filistin tarafı ise söz konusu baskınları, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalar ve provokasyon olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Baskın Tepkisi - Son Dakika

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