MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi denetiminden tam not aldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Entegre Yönetim Sistemi' faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 1. Gözetim Dış Tetkiki'ni tamamladı.

MESKİ, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi üzerinden yapılan denetimlerden, tam not aldı.

Uluslararası standartlara sahip 5 yönetim sistemi ile belgelendirilen MESKİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü ve EYS Yönetim Temsilcisi Aybeniz Eltez Uyguç koordinesinde yürütülen 'Entegre Yönetim Sistemi', TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi faaliyetleri üzerinden denetime tabi tutuldu. MESKİ hizmet alanı içerisinde 3 gün süren denetim, üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi. Başdenetçi Gökhan Bilgin ile Fuad Almeman, İsmail Bişkin ve Bayram Andıç'tan oluşan Denetim Ekibi, kurum tarihini ve kültürünü yansıtan Filtre Su Müzesi'ne de büyük ilgi gösterdi.

Denetim Ekibi, MESKİ'nin çalışmalarından son derece memnun kaldı

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından MESKİ'nin hizmet binasında gerçekleştirilen geniş katılımlı açılış toplantısıyla başlayan denetim, yapılan kapanış toplantısıyla sona erdi.

Toplantıda gözlemlerini paylaşan denetim ekibi, MESKİ'nin işini etkili ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünün altını çizdi. Denetiminden son derece memnun kaldıklarını vurgulayan ekip, başta MESKİ üst yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.