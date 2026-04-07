Meslek Fabrikası Direnişi Devam Ediyor... Son Derslerini Alanda İşleyen 3. Yaş Üniversitesi Kursiyerleri, Tahliyeye Tepki Gösterdi

07.04.2026 16:21  Güncelleme: 17:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim verdiği Meslek Fabrikası’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tahliye edilmesini ardından binada eğitim veren 3. Yaş Üniversitesi’nin kursiyerleri, son derslerini direniş alanında işledi. Tahliyeye tepki gösteren 72 yaşındaki kursiyer Çetin Kara, “Ben bu ülkede çok şey gördüm. Grev yaşadım, özelleştirmeyi gördüm, kapı önüne konulduk. Bu yaşımda burada bıraktılar beni, okulumu elimden aldılar” dedi.

Haber: TENZİLE AŞÇI  Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlatılan direniş 2. gününde devam ediyor. Binada eğitim veren 3. Yaş Üniversite'nin kursiyerleri, son derslerini direniş alanında kurdukları sınıfta yaptılar.

Tetik: "Okulumuza el konulmasını istemiyoruz"

Öğrenci temsilcisi Ayşe Tetik, kurumun halka katkılarına dikkat çekerek, "Bizler, meslekleri elinde olup emekli olan, ununu eleyip eleğini asan grubuz. Ama biz elekleri asmadık. Biz üç dönemdir tekrardan yapılandırma, iyileştirme ve kendimizi hayata adapte etme konusunda ders görüyoruz. Dersliğimiz Meslek Fabrikası'ydı. Dershanemize, okulumuza el konulmasına karşı çıkıyoruz. Şu anda biz orada ders görüyor olacaktık. Bize psikolojik, sosyolojik, sağlık, mutfak sanatı gibi dersler veriliyordu. Bize belli bir yaştan sonra hayattan kopmayı değil hayatın içinde olmayı öğretiyorlar. Gelen eğitmenlerin hepsi belli eğitimden geçmiş, donanımlı insanlar. Biz sınıfımızın ve okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Okulumuza el konulmasını istemiyoruz" dedi.

İnanç: "Okulumuzu bize tekrar vermelerini istiyoruz"

87 yaşındaki kursiyer Aynur İnanç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Yedi sene evvel Fransa ve İngiltere'den başlatılıp yurdumuzu kadar gelen 3. Yaş üniversitesi yurdumuzda da birçok yerde başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nde açılan 3. Yaş Üniversitesi'ne gelme şansımız oldu. Ben Narlıdere Huzurevi'nde kalıyorum. Orada herkes bana özendi. Okula başladıktan sonraki durumumla, konuşmalarımla farklı olduğumu söylediler. 41 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bunları bir kenara koyarak burada yeniden tecrübe kazanmaya, yeni şeyler öğrenmeye geldim. Elimden geldikçe bir şeyler kazandırmak için çalışıyorum. Burada o kadar güzel kurslar var ki! Belediyenin böyle bir faaliyeti ne amaçla durdurulur bu şekilde aklım almıyor. Bugüne kadar birçok haksızlık gördüm ama bunun en büyük olduğunu düşünüyorum. Meslek Fabrikası isimi gibi meslek üretiyor. Nasıl bir zihniyetle kapatılıyor? Eğer Vakıflar'ın paraya ihtiyacı varsa para getirecek birçok işyerleri var. Bizim durumumuzun dikkate alınarak kararın haksız bir karar olduğunu kabul etmelerini, okulumuzu bize tekrar vermelerini istiyoruz."

Cansevdi: "Niye siyasetin kirli oyunlarıyla polis ve TOMA'larla içiçeyim?"

65 yaşında Suat Cansevdi, gözyaşları içinde tahliyeye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İlkokul mezunuyum. Ama 3. Yaş Üniversitesi hep okumak istediğim, kendimi üniversiteli gibi hissettiğim bir yerdi. Şuna kızıyorum: Biz güzel şeyler konuşacağımıza, Türkiye'de kadın cinayetlerinin bitmesine az kaldı diyeceğimize, kötülüklerin bittiğini görüp sevineceğimize, Türkiye'nin güzel şeylere imza attığını göreceğimize niye siyasetin kirli oyunlarıyla polis ve TOMA'larla içiçeyim? Bu nasıl bir savaş! Burası Meslek Fabrikası. Rantmış! Rant olsa buraya bu kadar masraf edilir mi? Burada birçok insan meslek sahibi. Bu ülkede bunlar olurken başka şeyler olacak diye korkuyorumn. Bunlar olurken ülkem elden gidiyor. Bu nasıl bir Türkiye! Lütfen Meslek Fabrika'mızı almasınlar. Emeklilere, işsizlere, halimize baksınlar. Biz neden böyle güzel olan şeylerin kapatılmasına şahit oluyoruz? Neden beni koruyan polislerle karşı karşıya kalıyoruz?"

Kara: "Burada ikinci bir hayatı yaşadım"

72 yaşındaki kursiyer Çetin Kara ise 3. Yaş Üniversitesi'ni 'yeni hayata' benzeterek, "Ben SK Kağıt Fabrikası'ndan emekliyim. Orayı 2000 yılında özelleştirdiler. Devlet bu işe çöktü şu anda da eğitimimize çöküyor. Ben hayatımda eğitime ara verileceğini, böyle bir şey olacağını düşünmezdim. Ülkemiz çok kötü durumda. Buranın kapanmasına karşıyım ben, Narlıdere'den gidip geliyorum. Kendimi yeniliyorum, burada ikinci bir hayatı yaşadım. Bu hayat tazeleme üniversitesi. Benim hayata bakış açımı etkiledi. Benim hayatımdan çok şey eksilecek. Ben bu ülkede çok şey gördüm. Grev yaşadım, özelleştirmeyi gördüm, kapı önüne konulduk. Bu yaşımda burada bıraktılar beni, okulumu elimden aldılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

