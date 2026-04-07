Meslek Fabrikası'na Destek Eylemi Devam Ediyor

(İZMİR) – Tüm Yerel-Sen İzmir 1, 2 ve 3 No'lu Şubeler, Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tahliyesine karşı başlatılan eyleme destek verdi. Bina önünde açıklama yapan Tüm Yerel-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Ufuk Cengizler, "Sadece bina değil, umut kuşatıldı. Buna sessiz kalmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlatılan direniş 2. gününde devam ediyor. Direnişe destek veren Tüm Yerel-Sen İzmir 1, 2 ve 3 No'lu Şubeler, alanda basın açıklaması yaptı.

"Meslek Fabrikası; sadece bir eğitim alanı değil"

Sendika adına açıklamayı yapan Tüm Yerel-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Ufuk Cengizler, Meslek Fabrikası için 'umut' benzetmesi yaparak şunları söyledi:

"Dün ne yazık ki burada bir müdahaleyle karşı karşıya kalındı. STK'lara, gazeteci arkadaşlarımıza hukuksuz bir müdahale söz konusuydu. Sadece bina değil, umut kuşatıldı. Buna sessiz kalmayacağız. İzmir halkının, emek verenlerin, geleceğe umutla bakanların sesi bugün burada yankılanıyor. Çünkü burası bir bina değildir. Burası, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında, o dönemin Bakanlar Kurulu kararıyla İzmir'e armağan ettiği bir değerdir. Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan ve binlerce yurttaşa mesleki eğitim sağlayan Meslek Fabrikası, sadece bir eğitim alanı değil; emeğin, eşitliğin ve umudun büyüdüğü bir merkezdir."

"Gerçekleştirilen hukuksuz bir el koyma girişimiyle karşı karşıyayız"

Burada tüm İzmir halkı eşit imkanlarla meslek öğrenir, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir ve hayatlarını kurar. Burada yalnızca ders verilmez; burada hayat kurulur. Burada yalnızca beceri kazanılmaz; burada gelecek inşa edilir. 145 binden fazla yurttaşa kapılarını açmış bu kurum; gençlerin, kadınların ve iş arayan herkesin umut kapısı olmuştur. Ama bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hukuksuz bir el koyma girişimiyle karşı karşıyayız.

"İzmir halkının gözleri önünde el değiştirmeye zorlanmasını kabul etmiyoruz"

Hiçbir sağlıklı tebligat süreci işletilmeden, devam eden hukuki süreçler yok sayılarak, sabahın erken saatlerinde yapılan bu müdahale; hukuka değil, dayatmaya dayanmaktadır. Bu girişim sadece bir binayı hedef almıyor; İzmir halkının emeğini, bu kentin geleceğini ve Atatürk'ün armağan ettiği umudu hedef alıyor. Açıkça söylüyoruz: Bu uygulama hukuki değildir. Bu müdahale idari değildir. Bu girişim kamu yararı değil, açık bir güç gösterisidir. İzmir halkına ait bir değerin, yine İzmir halkının gözleri önünde el değiştirmeye zorlanmasını kabul etmiyoruz.

"Adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur"

Duvarlar sizin olsa da emek bizimdir. Meslek Fabrikası rantın değil, emeğin mekanıdır; müdahalenin değil, üretimin adresidir. Buradan güçlü bir çağrı yapıyoruz: Bu hukuksuz girişim derhal durdurulmalıdır. Yargı süreci sonuçlanana kadar mevcut kullanım hakkına dokunulmamalıdır. Tüm Yerel-Sen olarak; emeğin, hukukun ve kamusal değerlerin yanında durmaya, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Meslek Fabrikası varsa umut var. Kentin emeğine mühür vurulamaz. Bu miras bizimdir. Bu umut bizimdir. ve biz, hep birlikte buna sahip çıkacağız. Adaletsizliği adaletle yıkmak gerekir. Adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur."