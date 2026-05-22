Meslek Liseleri Tanıtıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine meslek liselerinin tanıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine yönelik Muşurup Sanat Sokağı'nda "Meslek Liseleri Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tekdemir, programda, Türkiye genelinde ortaöğretimde meslek liselerine devam eden öğrenci oranının yüzde 41 olduğunu, Anamur'da ise bu oranın yüzde 49'a ulaştığını belirtti.

Meslek liselerinin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını ifade eden Tekdemir, bu eğitim kurumlarının sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiren, üretim yapan ve AR-GE çalışmalarıyla ekonomiye katkı sağlayan önemli merkezler haline geldiğini söyledi.

Etkinlikte, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler, rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları projeleri ve ürünleri ziyaretçilere tanıttı.