Meslek Lisesi Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meslek Lisesi Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Meslek Lisesi Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Destek
16.05.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi bir aileye bakım ve onarım çalışması yaptı.

Karabük'te meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca sürecek etkinliklerin Karabük'te devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Kayabaşı Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde bakım ve onarım çalışması yapıldığını aktaran Akbaş, "Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz burada elektrik, tesisat ve ahşapla ilgili çalışma yaptı. Prizler onarıldı, kombinin ihtiyacı olan dolabı okulda yaparak buraya getirdiler. Su tesisatıyla ilgili de ailenin ihtiyaçlarını giderdiler." ifadelerini kullandı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Cemal Bükecik de "Ben Her Yerde Varım" ve "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projeleri kapsamında öğrencilerin teorik eğitimlerini sahada uyguladıklarını belirtti.

Bükecik, ihtiyaç sahibi ailelerin yaralarına bir nebze olsun ilaç olabilmek için bu tür uygulamaları öğrencilerle sürdürdüklerini ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Çağlar Aksoy ise okulda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğunu anlatarak, "İhtiyaç sahiplerine yardım ederken hem kendimle hem de okulumu temsil ettiğim için okulumla gurur duyuyorum. Bu tür yardımlar beni sevindiriyor." dedi.

Öğrenci Halit Eren Yılmaz, evde yaptıkları bakım ve onarım çalışmalarından bahsederek, ailelere yardım etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek Lisesi Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:58:55. #7.13#
SON DAKİKA: Meslek Lisesi Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.