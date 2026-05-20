Meslek Lisesi Öğrencilerinden Yaşlılara Bakım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meslek Lisesi Öğrencilerinden Yaşlılara Bakım

20.05.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te, meslek lisesi öğrencileri, yaşlıların bakımını üstlenerek sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında yaşlı bireylerin saç ve cilt bakımını gerçekleştirdi.

Mustafa Kın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Güzellik ve Saç Bakımı ile Hasta ve Yaşlı Bakımı Alanı öğrencileri, Huzur Konağı'nda yaşlı bireylerle bir araya geldi.

Yaşlıların saç kesimini, cilt bakımını, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yapan öğrenciler, hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu hem de onlarla yakından ilgilenerek sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliklerin Kilis'te devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştüren öğrencileri tebrik eden Açıkgöz, "Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onları öğrencilerimizle buluşturduk. Yaşlılarımızın saç bakımı ile sağlık hizmetleri öğrencilerimiz tarafından sunuldu. Meslek liselerini akademik başarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk adına meslek liselerindeki öğrencilerimizi zaman zaman vatandaşlar ile bir araya getiriyor, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Huzur Konağı'nda kalan 63 yaşındaki Ayşe Yüzbaşıoğlu da saç bakımı yaptırdığını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek Lisesi Öğrencilerinden Yaşlılara Bakım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:18:05. #7.13#
SON DAKİKA: Meslek Lisesi Öğrencilerinden Yaşlılara Bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.