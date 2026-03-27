Mesleki Eğitim Tanıtım Toplantıları Devam Ediyor

Niğde'de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Tanıtım ve Yönlendirme Toplantıları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantı Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, merkezde bulunan meslek liselerinin alan ve dalları, iş bulma ve staj imkanları meslek liseleri rehber öğretmenleri tarafından tanıtıldı.

Ayrıca toplantıda, İŞKUR iş ve meslek danışmanı tarafından kentteki istihdam fırsatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Mesleki eğitimin tanıtımı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun yönlendirilmesi amacıyla planlanan toplantı farklı okullarda da düzenlenecek.